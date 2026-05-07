Сибиряк запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке

Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Новосибирский режиссер Станислав Шуберт запустил самую северную радиостанцию в мире на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Шуберт зимовал в Баренцбурге — поселке на архипелаге Шпицберген. Там он и решил открыть станцию. Во-первых, сам увлекается радио, во-вторых, вдохновился последним сезоном «Очень странных дел», — говорится в посте.

Из поста также следует, что с запуском радио помогла местная угольная компания: предоставила помещение и сделала ремонт. Мужчина нашел оборудование, обклеил студию подложками от яиц и вышел в эфир.

Сейчас на станции два сотрудника — добровольцы. Они рассказывают о погоде, предупреждают о белых медведях и приближении норвежских полицейских к поселку, делают юмористический обзор новостей по вечерам. Пока радио доступно только местным, но создатель планирует расширяться.

Радиоволны окружают человека повсюду — от смартфонов и Wi-Fi до спутниковой навигации и медицинских имплантов. В преддверии Дня радио ученые Пермского Политеха рассказали, почему радио лучше работает ночью и зимой, как радиоволны помогли подтвердить теорию Большого взрыва и какие технологии связи появятся в ближайшие годы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

