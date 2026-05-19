Назван неожиданный признак роскоши в одежде

Мятая одежда стала новым символом роскоши в 2026 году благодаря дизайнерам. Об этом пишет журнал Vogue.

Из материала следует, что такие бренды как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Так, они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами на ткани. Такой эффект наиболее заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например шелка.

Как пишет Vogue «помятость» делает образ интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее.

До этого эксперт по созданию индивидуального стиля через типажи внешности и цветотипы Дарья Белозор рассказала, что при составлении гардероба на лето 2026 года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты. По словам эксперта, летом этого года стильным трендом будет «умная простота». В моде будут свободные брюки из легких тканей, оверсайз рубашки и мягкие костюмы без жестких линий. Одежда должна выглядеть легкой и дышащей.

Стилист подчеркнула, что в грядущем сезоне вторым ключевым акцентом станет природная цветовая палитра. Рекомендуется приобретать базовые вещи сливочного белого и выгоревшего голубого цветов, а также одежду в оттенках песка и оливкового масла.

