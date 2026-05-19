Система «Умный дом» помогла поймать прятавшегося более 10 лет мошенника

Система «Умный дом» помогла поймать обвиняемого, который оставался в федеральном розыске более 10 лет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии в своем Telegram-канале.

По версии следствия, с апреля 2014 года по конец 2015 года обвиняемый и созданная им преступная группа под видом страховщиков собирали деньги с аграриев на территории Удмуртии, Московской, Тульской и Рязанской областей. Обещая жертвам оформить полисы на случай неурожая, злоумышленники брали с них половину желаемой страховой премии. Общая незаконная прибыль мошенников превысила $70 млн.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск еще в 2015 году, но поймать смогли только в апреле 2026 года. Сотрудники УМВД России по району Якиманка в Москве установили местонахождение беглеца с помощью камер с функцией идентификации, встроенных в домофоны жилых столичных домов.

На заседании Индустриального районного суда Ижевска 68-летний обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако суд принял решение отправить мужчину под стражу до 16 июля. Ему вменяют 168 эпизодов мошенничества и организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 210 УК РФ).

