71-летнюю россиянку приговорили к девяти годам за попытку госпереворота

Ura.ru: жительницу Тюмени приговорили к 9 годам колонии за попытку госпереворота

В Тюмени пенсионерку приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима за попытку госпереворота. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.

«71-летняя женщина пропагандировала идею о незаконном прекращении существования СССР. Вместе с сообщниками — приверженцами запрещенного движения — бабушка склоняла военнослужащих присоединиться «Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР» для дальнейшего насильственного захвата власти», — говорится в посте.

Помимо срока, пенсионерке запретили администрировать сайты и каналы, а также регистрироваться в соцсетях в течение двух лет.

Накануне Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным следствия, летом 2023 года мужчина установил контакт с действующим бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тот передавал россиянину задания, связанные с поиском лиц, готовых оказывать помощь украинской стороне. После выполнения задания фигурант отчитывался перед куратором. В заявлении подчеркивается, что житель Кубани оказывал содействие ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее в Нижнем Новгороде уроженца Киева отправили в колонию за подготовку тайников с дронами.