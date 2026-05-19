Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

71-летнюю россиянку приговорили к девяти годам за попытку госпереворота

Ura.ru: жительницу Тюмени приговорили к 9 годам колонии за попытку госпереворота

В Тюмени пенсионерку приговорили к девяти годам заключения в колонии общего режима за попытку госпереворота. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.

«71-летняя женщина пропагандировала идею о незаконном прекращении существования СССР. Вместе с сообщниками — приверженцами запрещенного движения — бабушка склоняла военнослужащих присоединиться «Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР» для дальнейшего насильственного захвата власти», — говорится в посте.

Помимо срока, пенсионерке запретили администрировать сайты и каналы, а также регистрироваться в соцсетях в течение двух лет.

Накануне Краснодарский краевой суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. По данным следствия, летом 2023 года мужчина установил контакт с действующим бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тот передавал россиянину задания, связанные с поиском лиц, готовых оказывать помощь украинской стороне. После выполнения задания фигурант отчитывался перед куратором. В заявлении подчеркивается, что житель Кубани оказывал содействие ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России.

Ранее в Нижнем Новгороде уроженца Киева отправили в колонию за подготовку тайников с дронами.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!