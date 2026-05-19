В Университете МИСИС открылся техноковоркинг Альфа-Банка

Альфа-Банк открыл техноковоркинг в Университете МИСИС в рамках программы «Альфа-Будущее», сообщает пресс-служба банка.

В рамках программы банк уже открыл коворкинги в 185 вузах по всей России.

В новом техноковоркинге есть зоны для работы, дизайнерские диваны для отдыха и арт-инсталляция в виде 13-метровой изогнутой бегущей строки.

В банке отметили, что в коворкинге можно проводить лекции и карьерные консультации.

Как рассказал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, открытие нового техноковоркинга – вклад в развитие нового поколения инноваторов.

«Мы хотим, чтобы студенты МИСИС чувствовали себя здесь комфортно, могли свободно творить, обмениваться идеями и получать доступ к лучшим практикам индустрии прямо в стенах своего университета», — сказал он.

Также ректор Университета МИСИС Алевтина Черникова отметила, что открытие коворкинга расширит возможности для студентов.

«Открытие коворкинга позволит молодым людям более тесно и содержательно взаимодействовать с ведущими экспертами и участвовать в реальных проектах компании. Это еще больше повысит конкурентоспособность выпускников НИТУ МИСИС на рынке труда», — сказала она.

В день открытия коворкинга все желающие смогли кастомизировать свои карты, футболки и бутылки для воды. Также Альфа-Банк разыграл мерч, а эксперты провели карьерные консультации.