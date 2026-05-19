Сотрудница детсада совратила 17-летнюю девушку

Marion County Prosecutor's Office

В штате Индиана 24-летнюю воспитательницу детского сада при христианской школе приговорили к тюремному сроку за интимную связь с 17-летней ученицей. Об этом сообщает People.

По данным следствия, Торри Лемон работала в детском саду при христианской школе. Сначала между ней и одной из учениц завязалась дружба. Со временем отношения стали меняться, женщина приставала к девочке, а затем совратила ее. На протяжении двух месяцев они вступали в интимную связь в школе, церкви, в квартире Лемон и в доме самой пострадавшей.

Все раскрылось благодаря коллеге Лемон. Во время школьной поездки женщина взяла телефон воспитательницы и обнаружила в галерее скрытую папку. Внутри находились видеозаписи, на которых воспитатель целовалась с девочкой. Женщину немедленно отстранили от работы. Мать пострадавшей рассказала, что раньше замечала странности в поведении педагога, воспитательница часто приходила к ним в гости смотреть фильмы, слишком близко садилась к ребенку.

Женщина неоднократно заставала дочь за долгими телефонными разговорами с Лемон. Кроме того, воспитательница дарила девочке цветы и подарки.

Ранее педагог по ораторскому искусству изнасиловала подростка.

 
