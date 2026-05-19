Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

В ДНР при проведении работ по разминированию погибли МЧСники

МЧС России: два пиротехника погибли во время разминирования территории в ДНР
МЧС России

Два пиротехника МЧС России погибли при проведении работ по разминированию на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В заявлении уточняется, что на месте проведения работ сработал неустановленный взрывоопасный предмет.

«26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте. <...> Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выражают соболезнования семьям погибших», — говорится в тексте.

В ведомстве рассказали, что Бондаренко работал в МЧС на протяжении шести лет. За это время он принял участие в уничтожении сотен боеприпасов. С первых дней специальной военной операции (СВО) мужчина, у которого остались жена и годовалый сын, участвовал в разминировании полей вблизи газопроводов и линий электропередач. Также специалист работал в жилых кварталах Мариуполя и Волновахи.

«Был награжден медалями «За освобождение Мариуполя» и «За разминирование», — отмечается в публикации.

Медведев, в свою очередь, стал сотрудником МЧС в апреле 2022 года. Занимая должность водителя-сапера, он выезжал с коллегами на места обнаружения взрывоопасных предметов и транспортировал их на подрывные площадки. У мужчины остались жена, а также трехлетний и девятилетний сыновья.

Ранее в Херсонской области в результате атаки украинского дрона погибли полковник МЧС России и его супруга.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!