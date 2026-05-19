В ДНР при проведении работ по разминированию погибли МЧСники

МЧС России: два пиротехника погибли во время разминирования территории в ДНР

Два пиротехника МЧС России погибли при проведении работ по разминированию на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

В заявлении уточняется, что на месте проведения работ сработал неустановленный взрывоопасный предмет.

«26-летний Антон Бондаренко и 29-летний Дмитрий Медведев погибли на месте. <...> Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по ДНР выражают соболезнования семьям погибших», — говорится в тексте.

В ведомстве рассказали, что Бондаренко работал в МЧС на протяжении шести лет. За это время он принял участие в уничтожении сотен боеприпасов. С первых дней специальной военной операции (СВО) мужчина, у которого остались жена и годовалый сын, участвовал в разминировании полей вблизи газопроводов и линий электропередач. Также специалист работал в жилых кварталах Мариуполя и Волновахи.

«Был награжден медалями «За освобождение Мариуполя» и «За разминирование», — отмечается в публикации.

Медведев, в свою очередь, стал сотрудником МЧС в апреле 2022 года. Занимая должность водителя-сапера, он выезжал с коллегами на места обнаружения взрывоопасных предметов и транспортировал их на подрывные площадки. У мужчины остались жена, а также трехлетний и девятилетний сыновья.

Ранее в Херсонской области в результате атаки украинского дрона погибли полковник МЧС России и его супруга.