В Брянской области мужчина сжег такси за отказ везти его и ударил топором человека

В Брянской области мужчина совершил поджог из-за ссоры с таксистом и попал на скамью подсудимых, сообщает пресс-служба Суражского районного суда.

По версии обвинения, 16 декабря 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 36-летний местный житель поджег автомобиль такси в селе Кулаги. Это случилось после того, как водитель отказался везти его в нетрезвом виде. Владельцу был причинен значительный ущерб, а в отношении поджигателя возбудили уголовное дело, однако он на этом не остановился.

Еще один инцидент произошел 14 января в том же селе. В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый ударил своего знакомого топором по лобной кости и колену. Жизнь пострадавшего находилась под угрозой, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Нападавшего обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь фигурант предстанет перед судом.

Ранее в Волгограде мужчина открыл стрельбу из-за ссоры с таксистом.

 
