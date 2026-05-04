Россиянин открыл стрельбу из-за ссоры с таксистом

В Волгограде 33-летний мужчина устроил стрельбу после того, как поссорился с таксистом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 мая в Краснооктябрьском районе. Водитель такси приехал по вызову к указанному адресу, однако там между ним и клиентом внезапно вспыхнула словесная перепалка — причина ссоры не уточняется. В какой-то момент пассажир достал предмет, похожий на пистолет, и открыл стрельбу.

После произошедшего водитель связался с полицией. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили стрелка, им оказался ранее судимый местный житель. При обыске в его квартире изъяли охолощенный пистолет и десять светозвуковых патронов.

Задержанный сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

