Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Жителям города-миллионника посоветовали меньше мыться из-за нехватки воды

Newsweek: жителей Балтимора в США призвали экономить воду из-за засухи
Elisa Schu/Global Look Press

Около 1,8 млн жителей Балтимора и его окрестностей в американском штате Мэриленд получили рекомендации минимизировать использование воды для бытовых нужд на фоне засухи. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на местные власти.

Жителей Балтимора, в частности, призвали быстрее принимать душ, не поливать газоны, закрывать кран при чистке зубов и включать посудомоечные и стиральные машины только при полной загрузке.

«Мы призываем всех бережно использовать воду этим летом», — говорится в сообщении, распространенном властями Балтимора.

По словам метеорологов, нехватка осадков и возросшее потребление воды привели к снижению уровня воды в местных реках и водохранилищах. Власти подчеркивают, что меры по экономии воды добровольные, но их исполнение позволит избежать более жестких требований в будущем.

До этого стало известно, что одна из крупнейших рек в США Колорадо оказалась под угрозой исчезновения. Около 40 млн человек на западе США ежедневно получают воду из этой реки. Растущее население забирает из источника все больше воды, а «матушка-природа» не помогает восполнять ресурсы.

В частности, снежный покров в Скалистых горах, питающий реку, этой зимой достиг рекордно низкого уровня, из-за чего уровень воды в крупных водохранилищах критически снизился. Возникшая ситуация ставит под угрозу сельское хозяйство, гидроэнергетику и водоснабжение.

Ранее президент США предупредил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за прорыва канализации.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!