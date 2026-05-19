Жителям города-миллионника посоветовали меньше мыться из-за нехватки воды

Около 1,8 млн жителей Балтимора и его окрестностей в американском штате Мэриленд получили рекомендации минимизировать использование воды для бытовых нужд на фоне засухи. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на местные власти.

Жителей Балтимора, в частности, призвали быстрее принимать душ, не поливать газоны, закрывать кран при чистке зубов и включать посудомоечные и стиральные машины только при полной загрузке.

«Мы призываем всех бережно использовать воду этим летом», — говорится в сообщении, распространенном властями Балтимора.

По словам метеорологов, нехватка осадков и возросшее потребление воды привели к снижению уровня воды в местных реках и водохранилищах. Власти подчеркивают, что меры по экономии воды добровольные, но их исполнение позволит избежать более жестких требований в будущем.

До этого стало известно, что одна из крупнейших рек в США Колорадо оказалась под угрозой исчезновения. Около 40 млн человек на западе США ежедневно получают воду из этой реки. Растущее население забирает из источника все больше воды, а «матушка-природа» не помогает восполнять ресурсы.

В частности, снежный покров в Скалистых горах, питающий реку, этой зимой достиг рекордно низкого уровня, из-за чего уровень воды в крупных водохранилищах критически снизился. Возникшая ситуация ставит под угрозу сельское хозяйство, гидроэнергетику и водоснабжение.

Ранее президент США предупредил об экологической катастрофе в реке Потомак из-за прорыва канализации.