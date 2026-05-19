«Риск крайне низок»: инфекционист заверила, что России не угрожает Эбола

Жителям России, с большой долей вероятности, никак не угрожает ситуация в Демократической Республике Конго и Уганде, где объявлена чрезвычайная ситуация международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-инфекционист, эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Поломошнова.

По словам врача, такой статус присваивается только самым серьезным угрозам, способным выйти за пределы одной страны. Она напомнила, что Эбола – это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает организм стремительно и системно. Вирус вызывает острую реакцию, затрагивающую практически все органы и ткани.

«Эбола протекает с лихорадкой, синдромом общей воспалительной реакции, может вызвать тошноту и рвоту, кровотечения различной локализации и быстро прогрессировать вплоть до летального исхода», – объяснила Елизавета Поломошнова.

Болезнь опасна в том числе тем, что на первых этапах ее можно спутать с другими инфекциями, однако характерный геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения) и высокая смертность делают ее одной из самых опасных патологий в мире.

Один из главных страхов, связанных с Эболой, – это ее якобы «летучесть». Однако врач-инфекционист успокоила: вирус не передается воздушно-капельным путем, как грипп или COVID-19. Основной путь заражения – прямой контакт.

«Заражение происходит в основном при тесном контакте с биологическими жидкостями больного: кровью, слюной, рвотной массой, мочой или грудным молоком. Вирус проникает в организм через поврежденную кожу или слизистые оболочки глаз, рта и носа», – подчеркивает эксперт.

Кроме того, существует риск заражения через инъекции общим шприцем или контактно-бытовым путем – через постельное белье и предметы быта, которыми пользовался инфицированный. Источником вируса в природе остаются дикие животные: люди часто заражаются при контакте с мясом или кровью инфицированных обезьян, летучих мышей или лесных антилоп.

Решение ВОЗ о введении режима ЧС продиктовано не только географическим распространением вируса, но и биологическими особенностями нынешней вспышки. По словам эксперта, ситуация в Конго и Уганде вызывает серьезные опасения по двум причинам.

Во-первых, существует высокий риск того, что вирус выйдет за пределы африканского региона – случаи заражения и летальные исходы уже фиксируются за границами первичных очагов. Во-вторых, медики столкнулись с проблемой отсутствия инструментов защиты.

«Для этого конкретного штамма Эболы пока что нет одобренных вакцин и специфического лечения», – предупреждает Елизавета Поломошнова. Это делает вспышку трудно контролируемой и требует максимальной мобилизации медицинских ресурсов по всему миру.

Несмотря на статус международной чрезвычайной ситуации, для жителей России прогноз остается благоприятным. По мнению инфекциониста, вероятность масштабного распространения вируса внутри страны стремится к нулю.

«Для россиян сейчас риск крайне низок. Все случаи Эболы в России могут быть только завозными. На пунктах пропуска из стран, где зафиксирована вспышка, сейчас усилен санитарный контроль», – поясняет врач.

Для обычного человека в России опасность минимальна. Специальные службы внимательно отслеживают состояние здоровья прибывающих из эпидемиологически неблагополучных регионов, что позволяет вовремя изолировать потенциального больного.

Основной совет врачей для тех, кто хочет обезопасить себя и близких, касается планирования поездок. На данный момент единственным реальным способом заразиться для россиянина является посещение эпицентра событий.

«Для обычного гражданина опасность минимальна, если вы, конечно, не планируете путешествие непосредственно в очаг вспышки Эболы», – резюмирует врач-инфекционист Елизавета Поломошнова. Тем, кто все же вынужден посещать страны Центральной Африки, рекомендуется строго соблюдать правила гигиены, избегать контактов с дикими животными и любыми биологическими жидкостями, а при первых признаках недомогания немедленно обращаться за специализированной медицинской помощью.

