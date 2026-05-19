Российский хирург не оказал помощь и отделался условным сроком за смерть пациента

В Новосибирской области врачу и медсестре вынесли приговоры за смерть пациента, которому они не оказали необходимую помощь. Об этом стало известно kp.ru.

По версии следствия, вечером 17 сентября 2024 года скорая доставила в районную больницу 58‑летнего мужчину с тяжелой черепно‑мозговой травмой в почти бессознательном состоянии.

Врач‑хирург, увидев пациента, решил, что он находится в алкогольном опьянении, и не стал его осматривать. Мужчину оставили в палате без должного обследования, а на следующий день он скончался.

Его родственники написали жалобу в СК, после чего в отношении врача и медсестры возбудили два уголовных дела о неоказании помощи, повлекшем смерть человека.

В прокуратуре отметили, что медсестра не оформила историю болезни и не измерила показатели жизнедеятельности, а хирург не только не осмотрел поступившего, но и покинул больницу, хотя в тот вечер был дежурным.

В декабре 2025 года Чулымский районный суд назначил медсестре 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом заниматься медицинской деятельностью на полгода. Недавно аналогичный приговор вынесли и хирургу, он обжаловал его.

