Стало известно, как россияне действуют, когда сталкиваются с правонарушением

Больше трети россиян обращаются в полицию, если становятся свидетелями серьезного правонарушения. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 36% респондентов обращаются к сотрудникам полиции, видя серьезное правонарушение. При этом россияне признались, что стараются вмешаться даже в неприятные для них ситуации, поскольку не могут оставаться равнодушными.

Еще 21% участников опроса заявили, что пытаются вмешаться и самостоятельно разобраться с правонарушением. Эти респонденты не ждут полицию, а защищают слабую сторону.

Однако другие 33% опрошенных ничего не делают, если становятся свидетелями серьезного правонарушения, такие как драка, ограбление или любая другая ситуация. Россияне поделились, что им жаль слабых, но за себя они переживают сильнее, поэтому стараются как можно быстрее покинуть место происшествия.

Оставшиеся 10% проголосовали за вариант «другое».

