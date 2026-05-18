Стало известно, как часто россияне устраивают семейные встречи

Больше трети россиян встречаются со всеми своими родственниками только во время праздников. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 16% респондентов живут недалеко от своих родственников, поэтому могут видеться с ними достаточно часто. Эти россияне устраивают семейные встречи почти каждые выходные или несколько раз в месяц.

Еще 14% участников опроса поделились, что живут вместе с большим количеством своих родных, а не только с родителями или супругом. При этом эти респонденты признались, что у них очень близкие отношения со всеми членами семьи.

8% опрошенных часто видятся со своими близкими родственниками, в числе которых родители и дети. Однако всей семьей они собираются около одного раза в год. В большинстве случаев россияне отмечают с близкими новогодние праздники за одним столом. При этом другие 37% респондентов всегда встречаются с членами своей семьи только по праздникам.

Еще 5% россиян рассказали, что им удается собраться с родными даже не каждый год. Их встречи со всеми близкими происходят лишь раз в несколько лет. Участники опроса признались, что сильно скучают, но очень далеко живут от родственников.

Однако 18% респондентов заявили, что никогда не приходят на семейные встречи. Некоторые из них раскрыли, что у них с родственниками плохие отношения, а другие поделились, что общение сошло на нет после переезда.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

