Названы паттерны, которые разрушают отношения

Врач Диринько: презрение является наиболее опасным для отношений паттерном
Психотерапевт Елена Диринько в беседе с РИАМО выделила четыре паттерна поведения, которые чаще всего разрушают отношения. Первый — критика. Причем речь не о жалобе на конкретный поступок, а об атаке на личность партнера. Второй — оборона, когда человек не слышит проблему, а начинает оправдываться или перекладывать вину. Третий — игнорирование, то есть уход в молчание и отказ от разговора. Четвертым и самым опасным является презрение, которое сигнализирует о потере уважения и доверия.

По словам специалиста, особенно разрушительны фразы с абсолютными значениями вроде «ты всегда» или «ты никогда». Такие выражения, как «ты всегда все портишь», «ты никогда меня не поддерживаешь», «с тобой бесполезно разговаривать» или «ты опять все испортил», звучат как обвинения в адрес личности, а не как обсуждение конкретной ситуации, отметила она.

«Отношения чаще всего разрушаются не из-за больших трагедий, а из-за маленьких вещей: не поблагодарили, не извинились, не спросили, как ты, не обняли, не заметили, что человеку тяжело», — заключила Диринько.

Как отмечала директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, психолог Вера Никишина, полностью избежать бытовых конфликтов в паре невозможно, однако есть два способа снизить их количество: во-первых, изначально обсудить нормы и правила уклада жизни, во-вторых, уделять особое внимание свиданиям и совместному отдыху в моменте, когда быт становится обыденностью.

