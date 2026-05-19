Группа туристов из Подмосковья находилась на перевернувшемся катере на Байкале

Baza: на перевернувшемся «Хивусе» была тургруппа из Подмосковья

Туристы из Московской области находились на борту перевернувшегося катера на Байкале, пятерых из них спасти не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, капитан судна на воздушной подушке выехал на лед и решил совершить прыжок в воду, но во время маневра лодка перевернулась.

На борту судна находилась туристическая группа из Подмосковья, девятерым оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали — ей оказалась 60-летняя пенсионерка из подмосковного Ступино.

ЧП произошло 19 мая в районе скалы Черепаха, «Хивус» с туристами мог перевернуться из-за превышения допустимого количества пассажиров на борту.

До этого на Москве-реке в районе Красногорска перевернулась моторная лодка, на борту которой находились взрослые и дети. Как рассказали очевидцы, капитан арендованного судна находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали до прибытия правоохранителей.

Ранее в Якутии лодка перевернулась после столкновения с затонувшим деревом.