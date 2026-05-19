Выросло число погибших при опрокидывании катера в Бурятии

112: в Бурятии число погибших при опрокидывании катера выросло до пяти

Число жертв опрокидывания прогулочного катера в Бурятии выросло до пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, четверо пассажиров погибли в перевернувшейся лодке, еще один смог выбраться, но утонул позднее. Десятерым удалось добраться до берега самостоятельно, среди них 14-летний подросток. Как выяснилось, катер проводил прогулочную экскурсию в районе местности Черепаха на Байкале.

Изначально сообщалось о четырех погибших, еще десять человек получили травмы, им оказывают помощь. Причиной трагедии, по данным оперативных служб, могло стать превышение допустимого количества пассажиров на борту.

ЧП на озере Байкал произошло 19 мая. В прокуратуре Бурятии уточнили, что катер «Хивус» перевернулся в 30 метрах от берега у геологического памятника природы Черепаха. Утверждалось, что госпитализация потребовалась одному человеку.

Ранее три человека пострадали при опрокидывании судна в Карелии.