В Бурятии в результате опрокидывания катера на озере погибли люди

112: при опрокидывании катера на Байкале погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате опрокидывания катера на озере Байкал в Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В публикации подчеркивается, что еще 10 человек получили травмы.

«Им оказывают помощь», — отметили журналисты.

По данным МЧС России, среди спасенных есть 14-летний ребенок. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что причиной трагедии послужило превышение допустимого количества пассажиров на борту.

ЧП на озере Байкал произошло 19 мая. Как рассказали в прокуратуре Бурятии, катер «Хивус» перевернулся в 30 метрах от берега в районе геологического памятника природы «Черепаха». В ведомстве утверждали, что госпитализация потребовалась одному человеку.

В ночь на 10 мая в акватории реки Невы в городе Отрадное пассажирский катер вылетел на каменистый берег. В результате жесткого столкновения судна с береговой линией пострадали две пассажирки, у них диагностировали травмы различной степени тяжести. Предварительно, ЧП произошло из-за того, что судоводитель не справился с управлением в темноте.

Ранее в Карелии опрокинулось судно на воздушной подушке.