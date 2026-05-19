В Госдуме предложили дать одной категории россиян дополнительные три дня отпуска

Работающим пенсионерам в России предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее трех календарных дней в году. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС.

Законопроект, который в ближайшее время внесут в нижнюю палату парламента, предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс РФ.

Согласно задумке авторов, продолжительность дополнительного отдыха будет определяться коллективным договором или внутренними правилами организации, но главное условие — он не может быть короче трех дней.

Парламентарии пояснили, что на фоне сокращения численности россиян трудоспособного возраста пенсионеры становятся все востребованными на рынке труда и задействованы как на низкоквалифицированной работе, так и на должностях с требованием богатого опыта. Поэтому, считают авторы инициативы, возрастных сотрудников надо поощрять: дополнительный отпуск окажет им материальную поддержку и даст дополнительные возможности заняться своим здоровьем.

Ранее россиянам рассказали, кому сейчас выгодно работать на заводах.