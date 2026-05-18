Россиянам рассказали, кому сейчас выгодно работать на заводах

Эксперт Цой: работа на заводах сегодня особенно подходит пенсионерам и людям 50+

Вопрос о том, выгодно ли сегодня работать на заводах, не имеет однозначного ответа. С одной стороны, рабочим предлагают хороший соцпакет и зарплату, с другой — уровень дохода растет не за счет роста ставки, а переработок. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты отрасли.

Как отмечает Виктория Цой, HR-директор ГК АЛИДИ, заводы в России делятся на две основные категории. Первая — государственный сектор, включая оборонную промышленность. Здесь сотрудники получают гарантии от призыва, стабильные контракты и хорошую социальную поддержку: санатории, детские сады, компенсации профзаболеваний. Однако зарплаты там часто ниже рыночных.

Вторая категория — компании, которые остались после ухода западных игроков. Предприятия вроде Coca-Cola, Mars, Procter & Gamble сохранили западные стандарты: достойный социальный пакет, премии, иногда даже 13-ю зарплату.

«Средняя зарплата для линейного персонала на производстве — 70–120 тысяч рублей в месяц. Это касается рабочих, сварщиков, токарей, а не топ-менеджеров. Сумма сильно зависит от региона, специальности и компании: в нефтегазовой отрасли платят больше, в аграрном секторе — меньше», — поясняет Цой.

Стабильность контрактов высокая — 80–90%, увольняют редко, если нет сокращений. Исключение — автопром, где периодически набирают и увольняют. Заводы бывших западных компаний после пандемии и геополитических событий сильно сократили штат, но сейчас, например, в Ленинградской области идет восстановление и набор рабочих.

Ольга Дудниченко, директор по маркетингу платформы корпоративного благополучия «Понимаю», обращает внимание на другой аспект: высокий доход на производстве во многих случаях складывается из переработок, ночных смен, премий и работы в сложных условиях.

«Люди зарабатывают больше не потому, что выросла базовая ставка, а потому что выросло количество часов и нагрузка. И в какой-то момент человек начинает сравнивать не просто зарплату, а стоимость этой зарплаты для себя — в усталости, здоровье, времени и качестве жизни», — подчеркивает Дудниченко.

По ее словам, сегодня заводы конкурируют за людей уже не только деньгами. Они конкурируют условиями труда, графиком, безопасностью, отношением руководителя, возможностью восстановиться, наличием медицинских и психологических программ поддержки.

«Проще говоря, конкуренция идет за человека, а не за рабочие руки», — отмечает эксперт.

По данным Дудниченко, главная проблема отрасли сейчас — не только дефицит кадров, но и выгорание. 10–12-часовые смены, работа на ногах, шум, холод или жара, высокая ответственность за безопасность, постоянные переработки — все это приводит к накопленной усталости.

«Люди часто уходят не потому, что мало платят, а потому что не выдерживают нагрузки и режима», — констатирует она.

Поэтому все больше предприятий начинают системно заниматься благополучием сотрудников — управлять сменностью, снижать перегрузки, обучать руководителей работе с выгоранием, внедрять программы поддержки, работать с травматизмом и восстановлением.

Цой добавляет, что ключевой вызов для HR сегодня — дефицит кадров. Найти квалифицированного сварщика или токаря крайне сложно. В регионах стагнация — молодежь уезжает за лучшими деньгами, население стареет. Аграрные заводы страдают от оттока специалистов, их приходится привлекать релокацией с новыми пакетами.

Цой считает, что работа на заводе особенно подходит пенсионерам и людям серебряного возраста (50+): защита, санатории, статус наставников, признание. Также это хороший старт для выпускников по специальности — для получения опыта, особенно на заводах с историей.

«Но тем, кто уже поработал в частном секторе, возвращаться не стоит: зарплаты ниже, рост медленный», — предупреждает HR-директор.

Для молодежи и молодых специалистов карьерный путь на заводе долгий — придется доучиваться.

Дудниченко прогнозирует, что в ближайшие годы рынок рабочих профессий будет все больше меняться. Выигрывать будут не те предприятия, которые просто поднимают зарплаты, а те, которые смогут выстроить нормальные условия жизни вокруг работы — предсказуемый график, безопасность, обучение, возможность роста и программы благополучия.

«Потому что сегодня люди выбирают не просто место работы — они выбирают, какой образ жизни эта работа им позволит вести», — резюмирует она.

По мнению Ирины Белоглазовой, директора по персоналу и корпоративным коммуникациям пивоваренной компании «Балтика», условия и организация труда на заводах на сегодняшний день являются одним из конкурентных преимуществ работодателя на рынке труда.

«Сегодня промышленные предприятия обеспечивают рабочие места, отвечающие принципам безопасности, эргономики и эффективности труда, уважения к труду сотрудника», — отметила эксперт.

Как отметила эксперт, этот рынок сейчас переживает разворот: к рабочим специальностям возвращается прежний престиж, увеличиваются зарплаты.

«Высококвалифицированные рабочие могут зарабатывать больше руководителей. В то же время растет и уровень требований к кадрам, ведь им нередко приходится пользоваться сложным оборудованием, например станками с ЧПУ, и уметь его настраивать. В последние несколько лет спрос на рабочих активно увеличивался, и только в конце 2025 года — начале 2026 года он немного сократился, вакансий стало несколько меньше. Однако спрос все еще есть, как и достойные зарплаты», — констатировала она.

Ранее россиян предупредили о «чистке» на рынке труда в 2026 году.