В Волгоградской области подросток избил до комы мужчину из-за одной просьбы

Подросток дважды избил незнакомца после одной просьбы в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Инцидент произошел ночью 10 мая возле магазина на улице Западной. По версии следствия, 48-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, захотел покурить, но денег на пачку сигарет у него не хватало. В этот момент мимо шли молодые люди, к одному из них — 16-летнему подростку — он обратился за помощью, попросив дать ему немного взаймы.

Несмотря на отказ, мужчина продолжил уговаривать юношу, после чего тот нанес несколько ударов руками по голове потерпевшего. Тогда нападавшего остановили знакомые, но позже, на улице Школьной, он вновь столкнулся с жертвой и опять ударил мужчину по голове. В результате пострадавший упал на асфальт и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали у него закрытую черепно‑мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга и перелом свода черепа. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.111 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Воронеже задержали мужчину, избившего уличного музыканта.

 
