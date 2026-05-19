Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В «Единой России» предложили изменить правила обращения препаратов от редких заболеваний

«Единая Россия» предложила упростить ввоз препаратов от редких заболеваний
Мария Девахина/РИА Новости

«Единая Россия» предложила упростить ввоз в Россию и обращение препаратов для лечения редких заболеваний, заявил в своем Telegram-канале руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он отметил, что сейчас ситуация выглядит абсурдно.

«Если препарат еще не зарегистрирован в России, его можно ввезти в страну. Как только регистрация появляется, ввоз становится невозможен, а поставки в российской упаковке еще не начались. В итоге возникает риск прерывания лечения», — написал он.

Сидякин добавил, что необходимо срочно принять постановление, которое позволит ввозить уже зарегистрированные, но еще не упакованные по российским стандартам препараты.

«Главное условие – наличие понятной русскоязычной маркировки. Лечение не должно останавливаться из-за бюрократических проволочек и нестыковок между ведомствами», — сказал он.

Также Сидякин отметил, что нельзя применять одни и те же правила к лечению редких заболеваний и к препаратам массового спроса.

«Отдельного рассмотрения требует вопрос принудительного лицензирования жизненно важных препаратов. Это касается случаев, когда ранее доступные лекарства исчезают с рынка или становятся недоступными из-за высоких цен, монополии поставщика или искусственных ограничений. В ситуациях, когда на кону жизнь человека, государство обязано обеспечить эффективные механизмы защиты интересов пациентов и гарантии бесперебойного доступа к необходимой терапии», — подчеркнул он.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!