В «Единой России» предложили изменить правила обращения препаратов от редких заболеваний

«Единая Россия» предложила упростить ввоз в Россию и обращение препаратов для лечения редких заболеваний, заявил в своем Telegram-канале руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память», депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он отметил, что сейчас ситуация выглядит абсурдно.

«Если препарат еще не зарегистрирован в России, его можно ввезти в страну. Как только регистрация появляется, ввоз становится невозможен, а поставки в российской упаковке еще не начались. В итоге возникает риск прерывания лечения», — написал он.

Сидякин добавил, что необходимо срочно принять постановление, которое позволит ввозить уже зарегистрированные, но еще не упакованные по российским стандартам препараты.

«Главное условие – наличие понятной русскоязычной маркировки. Лечение не должно останавливаться из-за бюрократических проволочек и нестыковок между ведомствами», — сказал он.

Также Сидякин отметил, что нельзя применять одни и те же правила к лечению редких заболеваний и к препаратам массового спроса.

«Отдельного рассмотрения требует вопрос принудительного лицензирования жизненно важных препаратов. Это касается случаев, когда ранее доступные лекарства исчезают с рынка или становятся недоступными из-за высоких цен, монополии поставщика или искусственных ограничений. В ситуациях, когда на кону жизнь человека, государство обязано обеспечить эффективные механизмы защиты интересов пациентов и гарантии бесперебойного доступа к необходимой терапии», — подчеркнул он.