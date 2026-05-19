Эксперт рассказал, когда организм начинает стареть

Гериатр Ткачева: организм начинает стареть после 30 лет

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что человеческий организм начинает стареть после 30 лет.

По ее словам, к 25-30 годам организм достигает своего пика развития, после чего начинается медленное старение.

«В среднем где-то к 25-30 годам организм достигает пика развития костно-мышечной системы. Дальше начинается постепенное снижение массы и силы мышц, снижение минеральной плотности костной ткани», — поделилась гериатр.

Вместе с ростом продолжительности жизни сдвигаются и границы возраста, поэтому сегодня молодежью можно считать людей до 39 лет, уточнила Ткачева.

Она добавила, что к клиническим проявлениям старения организма можно отнести cердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, онкологические заболевания, хроническо-обструктивная болезнь легких, заболевания костно-мышечной системы, а также сахарный диабет второго типа.

16 апреля врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анна Гуськова сообщала, что раннее старение организма напрямую связано с образом жизни.

Она посоветовала придерживаться сбалансированного рациона, отказаться от пагубных привычек, регулярно заниматься спортом и спать не менее 7–8 часов в сутки. Кроме того, важную роль играют профилактические меры — вакцинация и снижение уровня стресса.

Ранее ученые признали, что все это время ошибались насчет продолжительности жизни.