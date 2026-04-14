Ученые признали, что все это время ошибались насчет продолжительности жизни

Science: продолжительность жизни человека сильно зависит от генетики
Продолжительность жизни человека может гораздо сильнее зависеть от генетики, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи из Научного института Вейцмана. Работа опубликована в журнале Science.

Ранее считалось, что наследственность объясняет лишь 20–25% различий в продолжительности жизни, а некоторые крупные исследования оценивали вклад генов и вовсе менее чем в 10%. Однако новое исследование показало, что этот показатель может достигать примерно 50%.

Работу возглавил Бен Шенхар из лаборатории профессора Ури Алона.

«Долгое время считалось, что продолжительность жизни определяется в основном внешними факторами, что вызывало скепсис относительно роли генетики», — отметил он.

Чтобы пересмотреть прежние оценки, ученые проанализировали данные близнецов из Швеции и Дании. Впервые в подобных исследованиях были учтены пары, выросшие в разных условиях, что позволило лучше отделить влияние среды от генетики. Ключевой проблемой прежних работ, как выяснилось, было влияние так называемой внешней смертности — гибели от несчастных случаев, инфекций и других факторов, не связанных напрямую со старением.

«Ранние оценки не учитывали причины смерти, поэтому генетический вклад оказывался занижен», — объяснили авторы.

Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали новую математическую модель и использовали компьютерные симуляции «виртуальных близнецов». Это позволило отделить смерть, связанную с биологическим старением, от внешних причин.

Результаты показали, что генетическое влияние значительно сильнее, чем предполагалось. Например, риск смерти от деменции до 80 лет может наследоваться примерно на 70% — это выше, чем для рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению ученых, открытие может изменить подход к изучению старения.

«Если наследуемость действительно высока, это стимулирует поиск генов, влияющих на продолжительность жизни, и помогает лучше понять механизмы старения», — подчеркнул Шенхар.

Ранее ученые впервые выявили «супергены» ДНК, ускоряющие эволюцию.

 
