Зазывавшему молодежь на заводы блогеру грозит депортация из России

Блогера Ивана Черкашина, который призывал российскую молодежь идти работать на заводы, могут депортировать из РФ с пятилетним запретом на повторный въезд из-за ошибки сотрудников миграционной службы. Об этом он сам заявил в соцсетях, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам Черкашина, в конце 2025 года он, не успев оформить документы на продление пребывания в России, решил пойти простейшим путем – выехать в свой родной Казахстан и вернуться обратно. В миграционной службе ему якобы заявили, что никаких проблем из-за этого не возникнет.

По возвращении в РФ блогер подал заявку на продление регистрации и предъявил в качестве обоснования свой трудовой договор. Черкашин утверждает, что сотрудники миграционной службы не внесли эти данные в базу и оформили его как вновь прибывшего. Из-за этого, по словам молодого человека, ему теперь грозит депортация.

Попасть на прием в миграционную службу, чтобы разобраться в ситуации, блогер не может из-за больших очередей. Поэтому через соцсети он обратился к представителям российских властей с просьбой о помощи. Он заверил, что никогда не нарушал законодательство РФ, любит Россию, хочет по-прежнему работать на петербургском заводе и продолжать снимать контент для молодежи.

Черкашин переехал в Россию из Казахстана в 2024 году, устроился на работу на предприятие в Санкт-Петербурге и начал публиковать контент, призывающий молодых людей – особенно из сельской местности – следовать его примеру и идти работать на заводы. Блогер утверждает, что благодаря его призывам российские предприятия заполучили около 3 тысяч молодых специалистов. Аудитория Черкашина в соцсетях почти достигла 300 тысяч подписчиков.

