Россиянам объяснили, как выгодно утилизировать старые гаджеты и технику

При утилизации отработавшей техники и старых гаджетов россияне могут сдать их в городские службы или в сети розничной торговли. В последнем случае за это можно получить скидку на новые товары, сэкономив до 15-20 тыс. рублей, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт отметил, что по крупной бытовой технике обычно в городах есть программы приема – например, стиральную машинку могут забрать прямо из квартиры бесплатно. Что касается мелких гаджетов – смартфонов, планшетов, компьютеров, то они утилизируются двумя путями – через пункты сбора городских служб или в магазинах электроники.

«В розничных сетях также периодически проходят акции trade-in на конкретные модели – это когда говорят: сдайте старый телефон, получите скидку на новый, — отметил Муртазин. — При этом сдать зачастую можно практически все, что угодно, даже в нерабочем состоянии, и за это получить скидку 15-20 тысяч рублей на покупку флагмана».

Он подчеркнул, что это ощутимая экономия, и, хотя таких программ немного, они все-таки есть – следует просто поискать информацию. Что касается других способов утилизации, то их нет – например, не получится сдать смартфон или ноутбук напрямую на завод по переработке электронного лома. Также и сервисные центры не могут принять такую технику для запчастей, заключил эксперт.

Ранее ученые нашли «ключевую» группу россиян для экологичной утилизации лекарств.