Ученые нашли «ключевую» группу россиян для экологичной утилизации лекарств

НовГУ: россиян от 45 до 60 лет проще «отучить» выбрасывать лекарства в мусорку

Ученые Новгородского государственного университета установили, что люди в возрасте от 45 до 60 лет обладают самым большим потенциалом к экологичному обращению с просроченными лекарствами. Согласно расчетам с использованием искусственного интеллекта (ИИ), эту группу проще всего «отучить» выбрасывать препараты в мусорное ведро. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НовГУ.

Исследователи поставили перед несколькими ИИ-моделями задачу — разделить потребителей на группы по отношению к лекарствам и экологии и определить, кто с наибольшей вероятностью будет участвовать в программах утилизации.

«У любого человека дома зачастую скапливаются лекарства с истекшим сроком годности. Обычно их выбрасывают в мусорное ведро, не задумываясь о последствиях. Но затем препараты попадают в почву и грунтовые воды, отравляя окружающую среду, а в итоге могут возвращаться к человеку с водой и пищей», — отмечают ученые.

Нейросети предложили десятки критериев — от возраста и частоты покупки препаратов до экологической осознанности. В результате каждая модель сгенерировала сотни и даже десятки тысяч возможных сегментов аудитории. Однако при выборе приоритетной группы ИИ ориентировался на «среднего» потребителя, что оказалось неэффективным с практической точки зрения.

Чтобы проверить результаты, ученые привлекли экспертов в области медицины, фармации и экологии. Затем они применили классический подход и вручную выделили 36 реальных групп по трем ключевым параметрам: возраст, частота покупки лекарств и способ их утилизации.

Сравнение показало, что наиболее перспективной аудиторией являются люди 45-60 лет, которые часто покупают лекарства, но не имеют устойчивой привычки их правильно утилизировать. Именно эта «колеблющаяся» группа легче всего меняет поведение при наличии удобных условий — например, доступных пунктов приема.

Авторы подчеркивают: нейросети полезны как инструмент для поиска нестандартных решений и анализа больших данных, но не способны самостоятельно принимать точные прикладные решения. Финальный выбор и интерпретация результатов требуют участия человека.

