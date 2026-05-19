В Вологде 15-летняя кошка спасла хозяйку при пожаре в квартире

В Вологде 15‑летняя кошка спасла хозяйку от пожара в квартире, сообщает МЧС по Вологодской области.

Около четырех утра 57‑летнюю женщина проснулась от громких криков своей кошки Лады, и, открыв глаза, увидела, что комната наполнена дымом. Возгорание произошло на кухне, огонь распространился внутри короба с газовой трубой.

Женщина немедленно сообщила о происшествии в пожарную охрану и покинула квартиру вместе с питомцем.

К дому №12 на улице Конева выехали 16 человек и шесть единиц техники, пожарные вывели на улицу еще пятерых жильцов, в том числе ребенка, а затем ликвидировали пламя.

Огонь успел повредить кухонную мебель, потолок и внутреннюю отделку. МЧС связывает причину пожара с неисправностью газового оборудования.

Ранее кот помог спасти женщину от мошенников в Курске.

 
