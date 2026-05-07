Женщина заманила мужчину в роскошную квартиру и ограбила его с сообщницами

Женщина из Майами заманила мужчину в роскошную квартиру, а затем ограбила его вместе с двумя сообщницами, пишет Fox News.

Полиция Майами арестовала 30-летнюю Николь Кано по обвинению в незаконном лишении свободы и вооруженном грабеже. По версии следствия, женщина пригласила жертву к себе в роскошную квартиру, предложив «выпить».

Однако свидание быстро переросло в криминал. Когда мужчина вышел на балкон, из спальни появились две другие женщины. Втроем они потребовали у жертвы деньги. Пострадавший заявил, что наличных у него нет, и попытался уйти, но началась борьба. Злоумышленницы кричали ему, что он «заплатит». В ходе потасовки с шеи мужчины сорвали золотую цепь. Хотя цепочку он сумел удержать, золотой крест стоимостью $300 был украден. Жертве удалось вырваться, выбежать из квартиры и позвать на помощь.

Первоначально мужчина отказался сотрудничать со следствием, однако позже он опознал Никольпо шести фотографиям. На основании этих показаний женщину арестовали и поместили в окружную тюрьму. На суде Кано признала себя невиновной. Расследование продолжается, полиция не исключает ареста двух других соучастниц.

