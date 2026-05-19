Россиянам рассказали, что поможет защититься от кори и туберкулеза

Прививки являются главным способом для защиты россиян от кори и туберкулеза, вспышку которых зафиксировали в одном из вузов и в школе собственно. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, возвращение управляемых инфекций обусловлено снижением коллективного иммунитета из-за отказа от прививок. Эксперт подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета к кори, например, необходим охват вакцинацией не менее 95% населения.

«Родителям важно помнить: вакцинация остается наиболее надежным способом защиты. Не стоит доверять мифам о прививках — вакцина в подавляющем большинстве случаев предотвращает тяжелое течение болезни», — сказал Якубович.

Для защиты от болезней он также посоветовал соблюдать Национальный календарь прививок, вовремя обращаться к врачу, вести здоровый образ жизни. К мерам профилактики относятся полноценное питание и отсутствие хронического стресса создают.

15 мая сообщалось, что жилой многоквартирный дом на улице Николая Островского в Перми полностью закрыли на карантин из-за вспышки кори. Со ссылкой на ч. 2 ст. 50 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» жильцов предупредили, что лица, контактировавшие с больными, «подлежат наблюдению и проведению вакцинации по эпидемическим показаниям».

Ранее в Ростове-на-Дону провели комплекс мер в связи с выявлением случаев туберкулеза.