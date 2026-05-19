Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, что поможет защититься от кори и туберкулеза

Специалист Якубович: вакцинация защитит от кори и туберкулеза
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Прививки являются главным способом для защиты россиян от кори и туберкулеза, вспышку которых зафиксировали в одном из вузов и в школе собственно. Об этом RuNews24.ru рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, возвращение управляемых инфекций обусловлено снижением коллективного иммунитета из-за отказа от прививок. Эксперт подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета к кори, например, необходим охват вакцинацией не менее 95% населения.

«Родителям важно помнить: вакцинация остается наиболее надежным способом защиты. Не стоит доверять мифам о прививках — вакцина в подавляющем большинстве случаев предотвращает тяжелое течение болезни», — сказал Якубович.

Для защиты от болезней он также посоветовал соблюдать Национальный календарь прививок, вовремя обращаться к врачу, вести здоровый образ жизни. К мерам профилактики относятся полноценное питание и отсутствие хронического стресса создают.

15 мая сообщалось, что жилой многоквартирный дом на улице Николая Островского в Перми полностью закрыли на карантин из-за вспышки кори. Со ссылкой на ч. 2 ст. 50 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» жильцов предупредили, что лица, контактировавшие с больными, «подлежат наблюдению и проведению вакцинации по эпидемическим показаниям».

Ранее в Ростове-на-Дону провели комплекс мер в связи с выявлением случаев туберкулеза.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!