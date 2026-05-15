В Перми целую многоэтажку отправили на карантин из-за вспышки опасной болезни

Жилой многоквартирный дом на улице Николая Островского в Перми полностью закрыли на карантин из-за вспышки кори. Об этом сообщает местное издание News59.ru со ссылкой на присланное жильцами объявление из подъезда.

В тексте объявления, опубликованного изданием, говорится, что в доме «организованы противоэпидемические мероприятия в связи со случаем заболевания корью», которая является «высококонтагиозным вирусным заболеванием, тяжело протекающим у взрослых».

Со ссылкой на ч. 2 ст. 50 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека» жильцов предупредили, что лица, контактировавшие с больными, «подлежат наблюдению и проведению вакцинации по эпидемическим показаниям».

«Просим сообщить информацию о самочувствию и прививочном анамнезе против кори по телефону <...> по графику работы поликлиники. В случае повышения температуры, сопровождающейся головной болью, слабостью, покраснением глаз, светобоязнью, появлением сыпи, просьба из квартиры не выходить, вызвать врача на дом», — говорится в объявлении.

Врачи из ближайшей поликлиники начали проводить поквартирный обход с опросом жильцов на предмет их самочувствия и возможного проявления симптомов. В домовом чате люди пишут, что проводится еще и вакцинация против кори.

Ранее в МГУ объявили карантин в связи с выявленным случаем кори.