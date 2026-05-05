В Ростове-на-Дону провели комплекс мер в связи с выявлением случаев туберкулеза

Роспотребнадзор провел комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией двух случаев заболевания туберкулезом в Ростове-на-Дону, определен круг контактных лиц. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Ростовской области.

В Роспотребнадзоре отметили, что провели мероприятия в связи с регистрацией двух случаев туберкулеза, которые не были связаны между собой, среди учеников МБОУ «Школа № 61» г. Ростова-на-Дону.

«Специалистами определен круг контактных лиц с целью проведения раннего выявления туберкулеза среди учащихся и преподавателей общеобразовательного учреждения, а также в семьях заболевших детей», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что больных туберкулезом или с подозрением на заболевание не выявлено.

5 мая Минздрав по Ростовской области сообщил, что у двух учеников школы №61 Ростова-на-Дону выявили туберкулез.

В феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников этой школы на туберкулез, в результате которого у двоих детей выявили инфильтративный туберкулез легких. Он уточнил, что у детей отсутствовало бактериовыделение, что исключило риск заражения окружающих. Детей отправили в стационар для лечения.

Ранее глава Минздрава РФ рассказал о победе над эпидемической угрозой туберкулеза.