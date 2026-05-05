Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Ростове-на-Дону провели комплекс мер в связи с выявлением случаев туберкулеза

ТАСС: выявлены контактные лица после вспышки туберкулеза в школе Ростова-на-Дону
РИА Новости

Роспотребнадзор провел комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией двух случаев заболевания туберкулезом в Ростове-на-Дону, определен круг контактных лиц. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Ростовской области.

В Роспотребнадзоре отметили, что провели мероприятия в связи с регистрацией двух случаев туберкулеза, которые не были связаны между собой, среди учеников МБОУ «Школа № 61» г. Ростова-на-Дону.

«Специалистами определен круг контактных лиц с целью проведения раннего выявления туберкулеза среди учащихся и преподавателей общеобразовательного учреждения, а также в семьях заболевших детей», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что больных туберкулезом или с подозрением на заболевание не выявлено.

5 мая Минздрав по Ростовской области сообщил, что у двух учеников школы №61 Ростова-на-Дону выявили туберкулез.

В феврале-марте 2026 года проводилось плановое обследование учеников этой школы на туберкулез, в результате которого у двоих детей выявили инфильтративный туберкулез легких. Он уточнил, что у детей отсутствовало бактериовыделение, что исключило риск заражения окружающих. Детей отправили в стационар для лечения.

Ранее глава Минздрава РФ рассказал о победе над эпидемической угрозой туберкулеза.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!