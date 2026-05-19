В МЧС России сообщили подробности об аварийной посадке Ан-2 в лесу Якутии

МЧС: к месту аварийной посадки Ан-2 в лесу Якутии направили спасателей и медиков

Спасатели и медики направились к месту аварийной посадки самолета Ан-2 в Якутии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха.

В ведомстве рассказали, что командир воздушного судна после вылета из населенного пункта Теплый Ключ принял решение о возвращении в аэропорт. Далее экипаж самолета перестал выходить на связь, сообщение с координатами Ан-2 поступило уже после его экстренной посадки в лесу.

«Из Якутска убыли спасатели РПСБ (региональной поисково-спасательной базы. — «Газета.Ru»), в готовности находятся авиаторы и спасатели МЧС России», — говорится в заявлении.

Одним из первых об аварийной посадке Ан-2 в лесном массиве на территории Якутии написал Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 19 мая. По информации журналистов, на борту самолета находились восемь человек. Пассажиры и члены экипажа после приземления смогли самостоятельно покинуть салон воздушного судна и направились пешком в сторону Теплого Ключа, утверждалось в материале.

