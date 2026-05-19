Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Синоптик рассказал, как долго продержится жара в Москве

Синоптик Ильин: жара в Москве продержится до конца рабочей недели
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жара в Москве будет держаться до конца рабочей недели. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до пятницы, 22 мая, температура воздуха будет доходить до +27…+32°C. К воскресенью, 24 мая, она опустится до +20…+25°C. Он также предупредил, что на этой неделе в столице возможны осадки в виде ливневых дождей.

«Что касается ливневых кратковременных дождей, то при развитии конвективной облачности их вероятность сохранится до конца рабочей недели», – уточнил Ильин.

Накануне синоптик Михаил Леус говорил, что понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года, воздух на ВДНХ прогрелся до +29,1°С. По его словам, до этого в лидерах был день 7 мая с температурой в +28,8°С.

Зафиксированный показатель уже превышает норму на девять градусов, отметил синоптик. Рост температуры воздуха пока продолжается, точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее синоптик рассказал о смене июльской жары в Москве на дожди и грозы.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!