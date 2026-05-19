Синоптик рассказал, как долго продержится жара в Москве

Жара в Москве будет держаться до конца рабочей недели. Об этом в беседе с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до пятницы, 22 мая, температура воздуха будет доходить до +27…+32°C. К воскресенью, 24 мая, она опустится до +20…+25°C. Он также предупредил, что на этой неделе в столице возможны осадки в виде ливневых дождей.

«Что касается ливневых кратковременных дождей, то при развитии конвективной облачности их вероятность сохранится до конца рабочей недели», – уточнил Ильин.

Накануне синоптик Михаил Леус говорил, что понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года, воздух на ВДНХ прогрелся до +29,1°С. По его словам, до этого в лидерах был день 7 мая с температурой в +28,8°С.

Зафиксированный показатель уже превышает норму на девять градусов, отметил синоптик. Рост температуры воздуха пока продолжается, точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее синоптик рассказал о смене июльской жары в Москве на дожди и грозы.