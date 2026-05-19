Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам рассказали о самых жарких днях на неделе

Синоптик Позднякова: 19 и 20 мая станут самыми жаркими днями недели
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вторник и среда, 19 и 20 мая, будут самыми жаркими днями этой недели. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот период усилится влияние антициклона, в результате чего приток прохладного воздуха будет заблокирован. Синоптик уточнила, что дневная температура воздуха во вторник составит +27–29°C, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +15…+17°C.

При этом в среду в город надвигается пекло, добавила она.

«Прогнозируется 29–31°C выше нуля. Мы ожидаем, что будет побит температурный рекорд 20 мая 1897 года. Тогда в Москве была зафиксирована температура +29°C», — заключила Позднякова.

Накануне синоптик Михаил Леус говорил, что понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года, воздух на ВДНХ прогрелся до +29,1°С. По его словам, до этого в лидерах был день 7 мая с температурой в +28,8°С.

Зафиксированный показатель уже превышает норму на девять градусов, отметил синоптик. Рост температуры воздуха пока продолжается, точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее синоптик рассказал, как долго продержится жара в Москве.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!