Москвичам рассказали о самых жарких днях на неделе

Вторник и среда, 19 и 20 мая, будут самыми жаркими днями этой недели. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в этот период усилится влияние антициклона, в результате чего приток прохладного воздуха будет заблокирован. Синоптик уточнила, что дневная температура воздуха во вторник составит +27–29°C, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +15…+17°C.

При этом в среду в город надвигается пекло, добавила она.

«Прогнозируется 29–31°C выше нуля. Мы ожидаем, что будет побит температурный рекорд 20 мая 1897 года. Тогда в Москве была зафиксирована температура +29°C», — заключила Позднякова.

Накануне синоптик Михаил Леус говорил, что понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года, воздух на ВДНХ прогрелся до +29,1°С. По его словам, до этого в лидерах был день 7 мая с температурой в +28,8°С.

Зафиксированный показатель уже превышает норму на девять градусов, отметил синоптик. Рост температуры воздуха пока продолжается, точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее синоптик рассказал, как долго продержится жара в Москве.