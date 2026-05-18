Синоптик Леус: 18 мая стал самым теплым днем в Москве с начала года

Понедельник, 18 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года, воздух на ВДНХ прогрелся до +29,1°С. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

«С таким показателем сегодняшний день становится в Москве самым теплым с начала нынешнего года. До этого в лидерах был день 7 мая с температурой в +28,8°С», — написал он.

Зафиксированный показатель уже превышает норму на девять градусов. Рост температуры воздуха пока продолжается, точное значение максимума дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

В ближайшие дни жаркая погода не покинет Москву. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что температура воздуха в столичном регионе на этой неделе на 10 градусов превышает климатическую норму. По его словам, жара задержится в столице на ощутимое время и установит новые рекорды – они придутся на 20 и 21 мая.

