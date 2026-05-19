Врач назвал продукты, вызывающие зависимость сильнее сахара

Когда говорят о пищевой зависимости, чаще всего вспоминают сахар. Но на самом деле сильнее всего человека нередко «подсаживают» совсем другие продукты и напитки, рассказал «Газете.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, самую сильную тягу вызывают прежде всего кофе, а также еда с ярким, концентрированным вкусом, например, чипсы, колбасы, некоторые консервы, сыры и роллы. Регулярное употребление кофеина может вызывать привыкание и синдром отмены с головной болью, усталостью, раздражительностью и снижением концентрации, добавил эксперт.

«Кофе вызывает достаточно сильное привыкание, причем больше психическую зависимость», — пояснил Симаков.

И дело не только в бодрящем эффекте, продолжил нейрогастроэнтеролог. Кофе быстро встраивается в повседневные ритуалы — утро, работа, усталость, перерыв, общение. Из-за этого формируется не просто вкусовая привычка, а устойчивая связка между напитком и ощущением, что без него сложно собраться, проснуться или нормально начать день. Именно поэтому отказ от кофе многие переносят тяжелее, чем отказ от сладостей.

Вторая группа продуктов — еда с так называемыми экстрактивными веществами и усилителями вкуса. Это обычно продукты с очень ярким солено-жирным или насыщенным мясным вкусом: чипсы, колбасы, некоторые виды консервов, сыры, снеки, соусы, готовые роллы. «Продукты с усилителями вкуса буквально провоцируют человека есть их снова и снова. Причем именно такие продукты человек ест не из-за голода, а потому что они ярко действуют на вкусовые рецепторы и воспринимаются как источник удовольствия», — считает врач.

Врач предупредил, что дети быстрее взрослых приобретают пищевую зависимость, так как они особенно чувствительны к ярким вкусовым стимулам и быстрее начинают тянуться к продуктам, которые дают сильное эмоциональное удовольствие.

При этом Симаков посоветовал не объявлять такие продукты «наркотиками». Он объяснил, что опасность кроется не в одном конкретном ингредиенте, а в регулярном повторении яркого пищевого стимула, который человек начинает искать снова и снова. В случае с кофе это чаще выглядит как стойкая привычка и зависимость от эффекта, а в случае с чипсами, колбасами, снеками и роллами — как постоянная тяга к насыщенному вкусу, которую трудно контролировать только чувством сытости.

