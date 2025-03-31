Россиянам назвали главную причину, почему нельзя отказываться от сахара

Когда речь заходит о сахаре, многие привыкли считать, что это обязательно вредный продукт, который не может принести организму никакой пользы. Но так ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева.

«Первое, о чем стоит сказать – сахар не так прост, как кажется. В буквальном смысле. Обычно, этим словом обозначают любые сладкие продукты или добавки, но если углубиться в биохимию, то сахар состоит из сахарозы – сахароза относится к группе олигосахаридов, а олигосахариды являются углеводами. Основываясь на этой цепочке, очень легко поставить знак равенства между сахаром и углеводами. Так мы и получили, что углеводы абсолютно незаслуженно клеймили словом «вредно», не придавая значения тому, что они нам жизненно необходимы», — сказала Каришева.

Говоря о том, зачем организму нужны углеводы, врач отметил, что самый очевидный ответ – энергия. Какой бы углевод (а групп и видов более чем достаточно) ни попал в наш организм – он неминуемо превратится в глюкозу.

«Именно глюкоза является основным источником энергии. Мозг в буквальном смысле питается глюкозой, и, кстати, является органом, который потребляет ее в больших количествах, чем остальные. Дальше уже, как говорится, по потребности, уделяя должное внимание органам, мышцам и другим структурам организма», — продолжила специалист.

При этом она подчеркнула, что именно из-за жизненной необходимости в нашем организме есть несколько гормонов, функция которых повышать глюкозу крови – чтобы в случае возникшего недостатка наш мозг «не запаниковал».

«Также углеводы являются частью гликопротеидов (комплексов белок + углевод). К гликопротеидам относится тиреотропный гормон (главный регулятор функции щитовидной железы), фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны (необходимы для адекватной работы репродуктивной системы), трансферрин (переносчик ионов железа) и многие другие», — отметила эндокринолог.

По ее словам, главная опасность углеводов заключается в том, что нередко люди их переедают. А каждый «избыточный» углевод превращается в жировую ткань, что в свою очередь многократно увеличивает риски возникновения атеросклероза, гипертонической болезни, инфарктов, инсультов, сахарного диабета, обструктивного апноэ сна, проблем с суставами, эректильной дисфункции и некоторых видов онкологии.

«Что же мы можем с этим сделать? Два слова, которые уже у всех набили оскомину, но все еще являются 100% работающим средством – рациональное питание. Самое интересное, что, согласно правилам, углеводов мы должны есть в 4 раза больше, чем белков и жиров — соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ) должно быть 1:1:4 или «один белок, один жирок, четыре углевода». Рассчитайте свою индивидуальную суточную норму калорий, добавьте в свою жизнь регулярную физическую активность и не бойтесь углеводов», — резюмировала Каришева.

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