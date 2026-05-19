Россиян предупредили, где можно заразиться паразитами при купании

Врач Чернышова: при купании в пруду можно заразиться паразитами

Места для купания стоит выбирать тщательно, чтобы не навредить здоровью и не подхватить паразитов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Так, по ее словам, в пруду люди могут заразиться церкариозом.

«Эти паразиты живут в водоплавающих птицах. Опасность может таиться в тех местах, где есть застойная вода и купаются утки», — пояснила Чернышова.

Она уточнила, что данная болезнь провоцирует сильное раздражение, воспаление, зуд на коже. Купание в фонтанах при этом может грозить ударом током, если фонтан оборудован подсветкой, заключила врач.

Эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский до этого говорил, что возбудитель холеры распространяется в теплых водоемах в жаркую погоду, опасным может быть как питье зараженной воды, так и купание в ней.

По его словам, после заражения у пациента начинаются очень сильная диарея, рвота, происходит сильное обезвоживание, что дает сильную нагрузку на сердце. Покровский добавил, что для лечения нужно будет внутривенно вводить большое количество замещающих жидкостей, соли и растворов.

