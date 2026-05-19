У новосибирского экс-депутата арестовали имущество на миллиард рублей

Суд в Новосибирске арестовал имущество местного застройщика и экс-депутата Алексея Джулая на сумму 1,3 млрд рублей по делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

Уточняется, что в январе на счетах Джулая заморозили почти 600 млн рублей, однако обвинение не согласилось с решением суда и на новом заседании добилось увеличения суммы в два раза.

По версии следствия, Джулай, будучи создателем и руководителем группы компаний «Дискус», привлекал деньги граждан, членов потребительских ЖСК, для строительства многоквартирных домов. Деньги пайщиков передавались в ООО «Дискус-строй» и другие подконтрольные фигуранту организации. При этом застройщик не выполнил взятых обязательств и не завершил строительство жилья.

Согласно материалам дела, в деле насчитывается более 800 потерпевших, ущерб оценивается в 1,2 млрд рублей.

До этого в отношении активов экс-депутат горсовета Алексея Джулая и его фирм уже принимались обеспечительные меры в рамках рассмотрения гражданских исков. В ноябре 2023 года арбитражный суд признал компанию «Экология-Новосибирск» банкротом. В феврале этого же года ее лишили статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Причиной послужило то, что оператор не предоставил в министерство ЖКХ банковскую гарантию, а также нарушал схему потоков отходов.

Ранее суд изъял имущество экс-замглавы МВД Дагестана на сумму свыше 533 млн рублей.

 
