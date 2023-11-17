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В Новосибирске потребовали признать банкротом депутата Алексея Джулая

Компания «Экология-Новосибирск» потребовала признать банкротом депутата Джулая

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск на депутата Алексея Джулая с требованием признать его банкротом, иск направил бывший региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск». Об этом сообщает Сиб.фм.

По данным издания, сумма исковых требований составляет 50 тыс. рублей. Других подробностей по данному делу пока нет.

До этого Арбитражный суд признал компанию «Экология-Новосибирск» банкротом. В феврале 2023 года ее лишили статуса регионального оператора по обращению с ТКО. Причиной послужило то, что оператор не предоставил в Министерство ЖКХ банковскую гарантию, а также нарушал схему потоков отходов.

Алексей Джулай является директором ГК «Дискус». В отношении него возбудили уголовное дело по факту хищения денег дольщиков в микрорайоне «Плющихинский». Депутату избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В середине октября стало известно, что Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Гугл» — российское дочернее подразделение Google. Суд принял решение открыть в компании конкурсное производство.

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще стать банкротами.

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