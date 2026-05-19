Стало известно, за какие нарушения школьников могут удалить из пункта проведения ЕГЭ

Рособрнадзор перечислил нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ

Рособрнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости.

Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания несамостоятельно, общение с другими сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.

Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может тоже привести к удалению.

Акт об удалении с ЕГЭ составляют в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта проведения экзамена, организатора и общественного наблюдателя.

