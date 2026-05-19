Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, за какие нарушения школьников могут удалить из пункта проведения ЕГЭ

Рособрнадзор перечислил нарушения, за которые могут удалить с ЕГЭ
Александр Кряжев/РИА Новости

Рособрнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости.

Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания несамостоятельно, общение с другими сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.

Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может тоже привести к удалению.

Акт об удалении с ЕГЭ составляют в двух экземплярах в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии, руководителя пункта проведения экзамена, организатора и общественного наблюдателя.

14 мая сообщалось, что Рособрнадзор определил обязанности участников ЕГЭ-2026.

Ранее эксперт рассказал, какие аргументы нельзя использовать в ЕГЭ по русскому языку.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!