Тулячка поехала в Москву, чтобы «спасти» 3,4 млн рублей, передав их мошенникам

В Туле 48-летняя женщина потеряла деньги, пытаясь «спасти» их по инструкциям мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все случилось в течение нескольких дней. Аферисты звонили и писали тулячке в мессенджерах, оказывая на нее сильное психологическое давление. Женщину убедили, что выдуманные мошенники якобы пытаются похитить ее сбережения со счетов. Единственным шансом на спасение денег преступники назвали немедленную передачу наличных «доверенным лицам».

Поверив злоумышленникам, горожанка поехала в Москву и там встретилась с курьером аферистов. Она отдала подельнику преступников 3,4 млн рублей.

Позже она поняла, что стала жертвой мошенничества. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

