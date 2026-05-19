Воронежский педиатр лишилась 5,3 млн рублей, поверив в «заработок на бирже»

В Воронеже 48-летняя врач-педиатр лишилась крупной суммы денег, поверив в «заработок на бирже». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в середине апреля. В мессенджере женщине от экс-одногруппника поступило предложение о выгодном инвестировании — горожанка согласилась. После этого «трейдер» помог ей открыть электронный кошелек и убедил внести туда первые 400 тысяч рублей. Для дополнительного убеждения жертве позволили вывести небольшой «выигрыш» — чуть больше 21 тысячи рублей.

Поверив в легкий доход, женщина продала машину за 800 тысяч рублей и оформила несколько крупных кредитов. За месяц она перевела мошенникам суммарно 5,3 млн рублей.

Однако в какой-то момент вывод накоплений ей заблокировали, а куратор потребовал еще 200 тысяч. После этого женщина наконец осознала обман и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее мошенники обманули 94-летнюю петербурженку, похитив у нее 5 млн рублей.