Россиянин расправился с женой из-за переписки в мессенджере

Житель Омска набросился на жену с кулаками из ревности, увидев, что она переписывается в мессенджере. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в частном доме на улице 17-я Марьяновская. Обвиняемый увидел в мессенджере переписку своей жены. Заподозрив женщину в неверности, он жестоко избил ее, пострадавшую спасти не удалось.

Нападавшего задержали, выяснилось, что ранее омич уже имел проблемы с законом и был судим. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге задержали юношу, напавшего на женщину на парковке. Сначала хулиган нанес жертве несколько ударов руками, а когда женщина упала, продолжил бить ее ногами. Через несколько минут на место прибыл наряд Росгвардии, сотрудники задержали нападавшего. Для пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали 56-летнюю женщину с закрытой травмой груди, переломом ребер, ушибами внутренних органов и другими повреждениями. Задержанного доставили в отдел полиции.

Ранее самарец зверски избил незнакомца за оскорбление супруги.