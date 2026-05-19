Мужчина зверски избил возлюбленную во время пьяной ссоры в Башкирии, она не выжила

В Башкирии женщина не выжила после зверского избиения во время пьяной ссоры

В Башкирии мужчина во время пьяной ссоры зверски избил возлюбленную, она не выжила. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного суда сообщает ufa.kp.ru.

Инцидент произошел во время застолья со спиртными напитками. Мужчина поссорился с сожительницей и набросился на нее с кулаками, превратив конфликт в жестокое избиение. В результате пострадавшая не выжила — позже экспертиза установила, что у нее был разрыв печени и обильная потеря крови.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится в следственном изоляторе.

Ранее беседа о трудоустройстве обернулась избиением ногами в российском селе.