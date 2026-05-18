Беседа о трудоустройстве обернулась избиением ногами в российском селе

В Воронежской области 39-летний мужчина избил 49-летнего знакомого ногами после беседы о трудоустройстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 30 января в селе Верхняя Тишанка, однако известно об этом стало лишь сейчас. Мужчина приехал в гости к знакомому, чтобы обсудить вопросы трудоустройства. Однако беседа не задалась и быстро переросла в конфликт. Гость ударил оппонента кулаком в лицо, а когда тот рухнул на пол, принялся избивать его ногами.

В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника — в отделе полиции он во всем признался. В данный момент решается вопрос об избрании нападавшему меры пресечения, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

