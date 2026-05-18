Мошенники обманули 94-летнюю петербурженку, похитив у нее 5 млн рублей

В Санкт‑Петербурге полицейские задержали курьера, похитившего у 94‑летней женщины более 5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции Выборгского района установили, что пенсионерке звонили неизвестные и представлялись работниками различных структур, а затем под предлогом спасения дочери от уголовной ответственности убедили ее передать курьеру деньги — в рублях и иностранной валюте.

Общий ущерб составил более 5 млн рублей. По факту хищения денежных средств было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

17 мая в ходе оперативно‑розыскных мероприятий на улице Ефимова задержали 51‑летнего жителя Свердловской области, подозреваемого в участии в преступной схеме, он был доставлен в отдел полиции. Расследование продолжается.

