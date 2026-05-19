В Москве две школьницы на электросамокате попали под машину

В Москве две 15-летние девочки на одном электросамокате попали под машину. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Белореченской. Подростки двигались вдвоем на одном электросамокате и, со слов очевидцев, решили пересечь проезжую часть на красный свет.

Водитель легковушки, которая двигалась в тот момент по дороге, не успел среагировать — электросамокат столкнулся с автомобилем. В результате обеих школьниц с травмами доставили в медицинское учреждение и госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов организовали процессуальную проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Ход мероприятий поставлен на контроль в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.

Ранее подростки на скутере попали в ДТП с автомобилем в Люберцах.