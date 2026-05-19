Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Доходы блогеров в Telegram продолжают падать, сообщила эксперт

Эксперт Назарова: доходы блогеров в Telegram продолжают падать в 2026 году
Global Look Press

Доходы блогеров в Telegram стали падать еще с 2025 года, когда появились первые звоночки о предстоящих санкциях в отношении площадки. Падение год к году составило в районе 20%. В 2026 тенденция продолжается, рассказала «Газете.Ru» Евгения Назарова, директор по развитию Cake.ru.

«Доходы авторов с одной площадкой (Telegram) стали падать из-за снижения количества рекламных интеграций. В том числе на сокращение поступающих средств повлияли и скидки в районе 15-20%, которые приходится делать для агентств и рекламодателей из-за снижения охватов. В то же время авторы с блогами на нескольких платформах, наоборот, немного прибавили в доходах, поскольку бренды перераспределили бюджеты на другие площадки. Как следствие — количество интеграций остается примерно тем же, а доходы с них снижаются», — объяснила она.

Самыми популярными медиа, которые рекламодатели выбирают для размещений, стали «ВКонтакте», «Макс», TikTok и частично YouTube. Больше всего в доходах выросли блогеры, которые активно ведут «ВКонтакте» — площадка стала первым приоритетом для брендов.

«После разъяснений ФАС был небольшой приток средств в Telegram, инфлюенсеры делали больше размещений. При этом рекламодатели не могут планировать кампании на долгий срок, горизонт планирования сократился до пары недель — месяца, поэтому авторы также не способны предугадать, как будут развиваться их доходы в будущем», — считает эксперт.

Основная масса блогеров столкнулась со стагнацией в плане доходов: рынок не стабилизировался, а лишь немного выдохнул.

«Часть брендов пытаются реализовать последние бюджеты в Telegram, а часть полностью отказались от этой площадки и тестируют другие каналы коммуникации. Видим, что многие инфлюенсеры, как и авторы каналов, уже перешли в «Макс», поэтому можем прогнозировать, что до конца года количество рекламы в данном канале увеличится, а доходы блогеров восстановятся и будут расти соразмерно их влиянию на аудиторию», — резюмировала она.

Ранее была названа главная причина, почему Telegram не сможет обойти блокировку в России.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!