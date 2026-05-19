Доходы блогеров в Telegram продолжают падать, сообщила эксперт

Доходы блогеров в Telegram стали падать еще с 2025 года, когда появились первые звоночки о предстоящих санкциях в отношении площадки. Падение год к году составило в районе 20%. В 2026 тенденция продолжается, рассказала «Газете.Ru» Евгения Назарова, директор по развитию Cake.ru.

«Доходы авторов с одной площадкой (Telegram) стали падать из-за снижения количества рекламных интеграций. В том числе на сокращение поступающих средств повлияли и скидки в районе 15-20%, которые приходится делать для агентств и рекламодателей из-за снижения охватов. В то же время авторы с блогами на нескольких платформах, наоборот, немного прибавили в доходах, поскольку бренды перераспределили бюджеты на другие площадки. Как следствие — количество интеграций остается примерно тем же, а доходы с них снижаются», — объяснила она.

Самыми популярными медиа, которые рекламодатели выбирают для размещений, стали «ВКонтакте», «Макс», TikTok и частично YouTube. Больше всего в доходах выросли блогеры, которые активно ведут «ВКонтакте» — площадка стала первым приоритетом для брендов.

«После разъяснений ФАС был небольшой приток средств в Telegram, инфлюенсеры делали больше размещений. При этом рекламодатели не могут планировать кампании на долгий срок, горизонт планирования сократился до пары недель — месяца, поэтому авторы также не способны предугадать, как будут развиваться их доходы в будущем», — считает эксперт.

Основная масса блогеров столкнулась со стагнацией в плане доходов: рынок не стабилизировался, а лишь немного выдохнул.

«Часть брендов пытаются реализовать последние бюджеты в Telegram, а часть полностью отказались от этой площадки и тестируют другие каналы коммуникации. Видим, что многие инфлюенсеры, как и авторы каналов, уже перешли в «Макс», поэтому можем прогнозировать, что до конца года количество рекламы в данном канале увеличится, а доходы блогеров восстановятся и будут расти соразмерно их влиянию на аудиторию», — резюмировала она.

